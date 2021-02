Nowy radiowóz dostali policjanci ze Stargardu. To Kia Ceed o mocy 140 koni mechanicznych.

Oznakowany samochód wyposażony jest też w kamerę cofania i automatyczną skrzynię biegów. Trafi do wydziału drogówki. To czwarte auto, jakie w tym roku trafiło do stargardzkich funkcjonariuszy. Łącznie kosztowały 406 tysięcy złotych.