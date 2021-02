Kolejny nocny transport wielkogabarytowy. DW114 częściowo zamknięta

W nocy z poniedziałku na wtorek, fragment drogi wojewódzkiej numer 114, w okolicach Grupy Azoty Police, zostanie częściowo zamknięty dla ruchu kierowców.

Przyczyną utrudnień będzie konieczność przetransportowania kolejnego wielkogabarytu, czyli splittera.



To największe pojedyncze urządzenie niezbędne do budowy Polimerów Police - mówi Wiceprezes Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew. Dodaje, że w stanie surowym splitter waży 890 ton, posiada długość 96 metrów i średnicę prawie 10 metrów.



- W takim stanie zostanie przetransportowany na plac budowy, gdzie w najbliższych miesiącach będzie wyposażony w półki destylacyjne oraz etażerki i drabiny. Łączna waga tego splittera, po wyposażeniu to będzie 992 tony i w takim stanie on będzie podnoszony na swój fundament i to podnoszenie będzie realizowane na przełomie maja i czerwca - tłumaczy Blew.



Operacja transportu rozpocznie się w porcie barkowym Grupy Azoty Police około godziny 23:00. Wówczas ulicami Jasienicką oraz Piotra i Pawła urządzenie sukcesywnie będzie przewożone na teren budowanej fabryki polimerów. Operacja powinna zakończyć się około godziny 2:00 w nocy.