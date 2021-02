Kołobrzeg ma nowe przedszkole [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zakończyły się prace przy budowie nowego przedszkola w Kołobrzegu. Od sierpnia 2019 roku przy ulicy Radomskiej powstała najnowocześniejsza tego typu placówka w mieście.

Ostatnią, zupełnie nową placówkę miasto wybudowało od podstaw 21 lat temu. Nowy budynek jest parterowy i ma powierzchnię 1200 metrów kwadratowych.



O tym, co znajduje się w środku mówi prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska: - Sześć sal dydaktycznych z nowoczesnym wyposażeniem. Sala do zajęć ruchowych, również nowocześnie wyposażona, sala do zajęć integracyjnych. To, co wyróżnia to przedszkole, to z każdej sali wyjście na zewnątrz do ogrodu i zabawki także w tej części rekreacyjnej.



Dorota Warzocha, dyrektor przedszkola mówi, że wszystko jest już gotowe i przedszkole czeka pierwsze dzieci: - Przedszkole przyjmie od poniedziałku cztery oddziały z przedszkola numer 1 i 2 oraz numer 7 i 10 z pełną kadrą, która pracuje już od września z tymi dziećmi. Będzie to 87 dzieci. Trwa nabór, będą kolejne dwie grupy dzieci najmłodszych przyjęte.



Łącznie w nowym budynku opiekę znajdzie 150 dzieci.



Całość kosztowała miasto blisko 7 milionów złotych.