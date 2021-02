Gigantyczny transport na budowę fabryki polimerów w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Waga 890 ton, długość 96 metrów i średnica prawie 10 metrów. Tak wygląda splitter transportowany we wtorek w nocy na teren powstającej fabryki polimerów.

To największe z dotychczas dostarczonych do Polic urządzeń, które docelowo ważyć będzie 992 tony.



Przewiezienie tak dużego gabarytu to ogromne wyzwanie logistyczne - przyznaje prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński. - To nasz dwunasty transport. To największy aparat, który będzie zainstalowany. Przed nami będzie jeszcze z 88 pozycji, czyli urządzeń wielkogabarytowych. Planujemy zakończyć transporty jeszcze w tym roku, czyli wszystko, co jest gotowe, ściągamy do Polski, magazynujemy i będziemy instalować.



Kilkugodzinny nocny transport splittera wymagał nie tylko wyłączenia z ruchu drogi wojewódzkiej nr 114, ale także usunięcia części sieci trakcyjnej linii kolejowej z Polic do Trzebieży.



- Bez tej nietypowej przebudowy przewiezienie takiego gabarytu nie byłoby możliwe - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - To największe urządzenie, jakie trafia do fabryki polimerów w Policach, ale tak, jak wielkie jest to urządzenie, tak olbrzymia jest to inwestycja. I w wymiarze infrastrukturalnym, i w wymiarze innowacyjności, także kosztów potrzebnych na tą inwestycję. Z drugiej strony trzeba pamiętać, ta wielka inwestycja będzie centrum polimerów. Myślę, że dla całej Europy.



Uruchomienie komercyjne Polimerów Police jest zaplanowane na pierwszy kwartał 2023 roku. Koszt inwestycji to kwota około 1,5 mld euro.