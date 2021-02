Minister zdrowia przewiduje, ilu Polaków się zaszczepi do jesieni

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Minister zdrowia Adam Niedzielski przewiduje, że do jesieni będzie zaszczepionych około 20 milionów Polaków.

Mówił, że sprzyjać będą temu coraz większe dostawy szczepionek do naszego kraju. I dlatego - jak wyjaśniał - w marcu prawdopodobnie przekroczymy "wydolność" 4 milionów szczepień. Adam Niedzielski powiedział, że przy korzystnym rozwoju sytuacji, do jesieni możliwe jest zaszczepienie 60-70 procent dorosłej populacji, czyli ponad 20 milionów osób.



Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział też, że w tym tygodniu prawdopodobnie zostanie przekroczona liczba 3 milionów zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19.