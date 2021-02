OSP Widuchowa sprzedaje wóz strażacki. To wysłużony STAR 244, który jeździł na akcje ponad 40 lat, a teraz musi zrobić miejsce w garażu nowym pojazdom.

Gmina ogłosiła przetarg na samochód, a cena wywoławcza to 6 tysięcy złotych. Jak mówi Wojciech Kiedos z OSP Widuchowa, to dobry wóz terenowy.



- Na pewno przydałby się jakiemuś rolnikowi dla zabezpieczenia pól w razie pożaru. Wielu ludzi kupuje te wozy, bo je kolekcjonują, albo sprzedają gdzieś do muzeum - powiedział.



Oferty można składać w Urzędzie Gminy Widuchowa do piątku 26 lutego. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży auta zostaną przeznaczone na potrzeby OSP.