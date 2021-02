Po awarii w ciepłowni. Deklaracja współpracy i przeprosiny

Deklaracja współpracy obu firm dostarczających ciepło dla szczecinian oraz przeprosiny dla mieszkańców za awarię z początku lutego - na wtorkowej sesji szczecińskiej rady miasta radni wysłuchali wyjaśnień ze strony Polskiej Grupy Energetycznej oraz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek tłumaczył, że po awarii w jednej ciepłowni, mieli moc z innych źródeł, ale nie mieli jej jak przesłać. Co jednocześnie nie zdejmuje z jego firmy odpowiedzialności za awarię.- Te uciążliwości, za które bardzo serdecznie i Państwa, i wszystkich mieszkańców chciałbym przeprosić. W mojej ocenie, główną przyczyną jest wąskie gardło, które jest między prawobrzeżem, a lewobrzeżem miasta Szczecina - powiedział Wasiłek.Ma więc powstać wspólny zespół ekspertów do przeanalizowania sytuacji. Mariusz Majkut, prezes SEC-u, podkreślał, że ich sieć jest modernizowana i nowoczesna, zadeklarował współpracę z PGE.- Przyłączam się do tych przeprosin i bardzo chętnie ze swojej strony deklaruję swój udział i swoich fachowców w pracach tego zespołu - powiedział Majkut.SEC w tym momencie szacuje bonifikaty dla mieszkańców za zimne kaloryfery na początku lutego. Konkretnych wyliczeń jeszcze nie ma.Sprawę awarii zbada Urząd Regulacji Energetyki.