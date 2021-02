Prowadzą darmowe treningi dla dzieci - często z trudnych środowisk - potrzebują jednak wsparcia. Szczeciński klub pięściarski Spartakus apeluje o pomoc.

Brakuje pieniędzy na wyposażenie dla młodych pięściarzy. Klub dostaje dotacje z urzędu miasta, ale one pokrywają jedynie bieżące funkcjonowanie.- Nie chcemy dopuścić do tego, żeby ta młodzież stała w tzw. bramach, aby zajęli się czymś - mówi trener ze Spartakusa Piotr Ławiński. - Chcemy pokazać im jakieś wzorce. Często brakuje na wyjazdy. Na dziś mamy sprzęt trochę zużyty. Każda pomoc się nam przyda. Czy to pomoc finansowa, czy w formie zakupionego sprzętu lub czasem nawet używanego w dobrym stanie. To wszystko jest dla dzieci.Szczegóły dotyczące zbiórki można znaleźć na fejsbukowym profilu Spartakusa i na stronie zrzutka.pl