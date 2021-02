PUM sprawdzi, jak pandemia wpływa na stan psychiczny pielęgniarek

Jak praca z pacjentami zakażonymi koronawirusem wpływa na zdrowie psychiczne pielęgniarek - zbadają to naukowcy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Zespołem pokieruje prof. dr hab. Beata Karakiewicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.Naukowcy chcą sprawdzić, jak radzą sobie pielęgniarki opiekujące się pacjentami chorymi na Covid-19, między innymi po to, by zdiagnozować ich potrzeby zawodowe. Chodzi o zadbanie o ich komfort i zdrowie psychiczne.To grupa zawodowa, która jest na pierwszej linii frontu walki z epidemią. To one zajmują się pacjentami, ryzykując zakażenie, do tego często są przemęczone, bo pielęgniarek brakuje na rynku pracy.Projekt, realizowany w ramach grantów interwencyjnych NAWA, potrwa rok i zakończy się w lutym przyszłego roku. Prowadzony będzie we współpracy z partnerami z University of Murcia i Bethlehem University.Wartość projektu wyniesie prawie 200 tysięcy euro.