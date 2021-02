Covid-19. Wyraźny wzrost liczby zakażeń w Polsce

Ostatniej doby w Polsce potwierdzono 12 tysięcy 146 nowych zakażeń koronawirusem - informuje Ministerstwo Zdrowia. W Zachodniopomorskiem jest 412 nowych zakażonych.

Zmarły 372 osoby, wśród których 305 miało choroby współistniejące. Od wtorku po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiało 2 tysiące 465 osób.Najwięcej nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w województwach mazowieckim i śląskim, odpowiednio 1961 i 1529.Wykonano prawie 62 tysiące testów na obecność wirusa.Wiceminister zdrowia Waldemar Karska powiedział, że w badaniach coraz częściej potwierdza się brytyjska mutacja koronawirusa. - Szczególnie dotyczy to województwa warmińsko-mazurskiego - podkreślił Kraska. - To jest faktycznie trzecia fala pandemii koronawirusa w Polsce. Musimy się z nią zmierzyć i w dalszym ciągu pamiętać o dystansie, dezynfekcji i maseczce.Obecnie zajętych jest 13 tysięcy 477 łóżek dla pacjentów "covidowych". To dobowy wzrost o 127 i o półtora tysiąca w ciągu dwóch tygodni.Do tej pory w Polsce potwierdzono 1 milion 661 tysięcy 109 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 42 tysiące 808 osób. Ogólna liczba ozdrowieńców to 1 milion 391 tysięcy 981 osób.