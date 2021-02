Z nożem w ręku napadł na sklep. Grozi mu 10 lat więzienia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Napadł na sklep z nożem i ukradł ponad 1700 złotych - mowa o 19-letnim mężczyźnie z Kołobrzegu.

Nastolatek wszedł do sklepu spożywczego przy ulicy Tuwima. Następnie grożąc nożem zmusił ekspedientkę do wydania mu pieniędzy z kasy. Po otrzymaniu gotówki uciekł, ale długo nie cieszył się skradzionymi pieniędzmi. Szybkie ustalenie rysopisu sprawcy pozwoliły w jego szybkim zidentyfikowaniu. 19-latek został zatrzymany, a całość gotówki udało się odzyskać.



Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut rozboju oraz dwa dodatkowe za kierowanie gróźb karalnych i kradzież. Grozi mu 10 lat więzienia.