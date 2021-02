Utrudnienia na S3 i S6

Uwaga jadący drogą ekspresową S3 - utrudnienie na odcinku między Węzłem Rzęśnica a Węzłem Dąbie.

Trwają tam prace wykończeniowe drogowców. Zablokowany został lewy pas. Obowiązuje w tym miejscu ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę. Taka sytuacja potrwa do godziny 16 - zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.



Drogowcy pojawili się również na drodze ekspresową S6. Między Węzłem Kiełpino a Węzłem Kołobrzeg Zachód ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem. Chodzi o trasę w kierunku do Koszalina. Kierowcy będą musieli zdjąć nogę z gazu - do godziny 18 obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę.