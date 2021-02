Wspieraj stargardzkich przedsiębiorców

To ostatnia szansa, aby wziąć udział w stargardzkim konkursie paragonowym. Akcja ma na celu wspieranie lokalnych przedsiębiorców.

Żeby wziąć w niej udział należy zrobić zakupy w stargardzkim sklepie, skserować lub zrobić zdjęcie paragonów, wymyślić krótkie hasło promujące lokalne zakupy i wszystko dostarczyć do Urzędu Miasta.Komisja konkursowa wybierze 50 zwycięzców, którzy dostaną kupony o wartości 250 złotych - oczywiście do wydania w Stargardzie.Ostatnie zgłoszenia będą przyjmowane już tylko do niedzieli. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie internetowej