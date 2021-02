Poznaliśmy zwycięzców konkursu "Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rozstrzygnięto finał konkursu "Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921" dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych naszego województwa. Zwycięzcą został Mikołaj Szlagowski, uczeń XI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

W konkursie wzięło udział wielu młodych miłośników historii z całego regionu, wśród nich był również Marcel Radzimski, uczeń zespołu szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.



- Bardzo lubię historię i dużo się uczę. Do Bitwy Warszawskiej podchodzę epizodycznie. Najbardziej interesująca w niej jest bitwa pod Niemnem, która była takim przełamaniem linii frontu. Dzięki temu Polakom udało się wygrać tę wojnę i pokonać bolszewików - mówi Radzimski.



Do udziału w konkursie zgłosiło się 37 szkół z naszego województwa. Do ostatniego etapu dostało się 51 uczniów, którzy musieli rozwiązać test wiedzy przygotowany przez pracowników Archiwum Państwowego w Szczecinie.



- Jest takie przysłowie, że historia jest nauczycielką życia, a poznanie historii własnego kraju, społeczeństwa, jest również jednym z elementów wychowania obywatelskiego - powiedział dr. hab. Paweł Gut z Archiwum.



Celem przedsięwzięcia było upamiętnienie Bitwy Warszawskiej oraz popularyzacja wśród młodzieży wiedzy historycznej.



II miejsce w konkursie zajął Aleksander Koprowski z IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Sławomir Bartkowiak z tego samego liceum. III miejsce przypadło Ziemowitowi Wojciechowskiemu z Technikum Zawodowego "Zdroje" w Szczecinie i Roksanie Misztal z Zespołem Szkół w Kaliszu Pomorskim.



Wyróżnienia:

- Eryk Sawalski, Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

- Kacper Krauze Kacper, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

- Dariusz Guz, Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim

- Patryk Ordak, Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie



Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem ministra edukacji i nauki oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego i sportu. Jego organizatorami byli zachodniopomorska kurator oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza oraz Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.