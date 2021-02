SEC kupi miejską ciepłownię w Zgorzelcu

Szczecińska Energetyka Cieplna. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecińska Energetyka Cieplna kupi za 16 milionów złotych 75 procent udziałów Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Informację o tym, że radni Zgorzelca zgodzili się na sprzedaż miejskiej ciepłowni podał portal życienastyku.pl



Najważniejszym argumentem przemawiającym na rzecz szczecińskiego inwestora była gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników przez okres co najmniej pięciu lat oraz kompleksowa modernizacja przedsiębiorstwa.



- Jeżeli rzeczywiście decyzja rady jest pozytywna, to oczywiście trzeba będzie zrobić szczegółowy audyt. Sprawdzić i zaplanować, co jest do wykonania i potem wystąpimy na pewno o środki unijne na realizacje inwestycji. Jeszcze za wcześnie jest powiedzieć, co będzie realizowane - powiedziała Radiu Szczecin Danuta Misztal, rzecznika Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.



13 radnych Zgorzelca głosowało za sprzedażą miejskiej ciepłowni, 6 było przeciw.



Głównym udziałowcem spółki Szczecińska Energetyka Cieplna jest niemiecki koncern energetyczny E.ON, który posiada ponad 66 procent udziałów. Miasto Szczecin posiada w spółce 33,4 procent udziałów.