Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Ulica Wielkopolska w Szczecinie rozkopana i przejezdna tylko w jednym kierunku. Na miejscu pracują technicy z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Ich zadaniem będzie uszczelnienie sieci wodociągowej.



- To ważne, żeby wykorzystać tę dobrą pogodę - podkreśla Tomasz Makowski, rzecznik prasowy ZWiK. - To są prace ziemne z użyciem ciężkiego sprzętu, ponieważ w tym momencie jest usuwana awaria sieci wodociągowej. Tak przesterowaliśmy siecią, aby mieszkańcy otrzymywali wodę z innych kierunków.



Utrudnienia na ulicy Wielkopolskiej potrwają do końca dnia. Jezdnią pojedziecie tylko w jednym kierunku - od strony placu Szarych Szeregów.