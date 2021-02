Zachodniopomorscy politycy za 14. emeryturą

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Zachodniopomorscy politycy zapowiadają, że w Sejmie opowiedzą się za przyznaniem seniorom 14. emerytury.

Wcześniej w Senacie opozycja zaproponowała, aby znieść próg dochodowy. Na to raczej szans nie ma, ale zaplanowane na dzisiejsze popołudnie bądź wieczór głosowanie powinno być formalnością.



Poseł Artur Łącki z PO jest "za", choć chciałby więcej. - Bardzo dobre poprawki wstawił Senat i jeśli one nie przejdą, to i tak pewnie będziemy głosowali "za", bo chcemy, żeby przynajmniej część tych emerytów dostała podwyżki, ale my generalnie jesteśmy za tym, żeby rozwiązać sprawę systemowo - stwierdził Łącki.



Leszek Dobrzyński z PiS podkreśla, że to realizacja programu jego partii z ostatnich wyborów.



- Opozycja zawsze chciałaby wypłacić wszystko wszystkim, oczywiście wtedy, kiedy jest opozycją. Kiedy rządziła to był pamiętny głos "piniędzy nima i nie będzie" - wspomniał Dobrzyński.



Według założeń, 14. emeryturę w całości dostaną seniorzy ze świadczeniem do 2900 złotych brutto - jeżeli jest wyższe, będzie zmniejszane o tyle, o ile przekroczy ów próg. Wypłaty dla ponad 9 milionów osób zaplanowano od listopada. Wcześniej, wiosną, wszyscy seniorzy otrzymają 13. emeryturę.