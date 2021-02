Radni w Nowogardzie podjęli uchwałę ws. zwolnienia z opłat za sprzedaż alkoholu

Nowogard. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Restauracje, puby, hotele i ogródki piwne w Nowogardzie nie będą musiały płacić opłaty za sprzedaż alkoholu. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Nowogardu.

Rozwiązania, jakie przyjęli radni w Nowogardzie, są bardziej korzystne dla przedsiębiorców niż w Szczecinie - mówi Marcin Nieradka, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie.



- Ta uchwała, podjęta przez Radę Miejską, jest przede wszystkim sprawiedliwa. Część przedsiębiorców sprzedających alkohol w Nowogardzie zapłaciła już pierwszą ratę. I oni też nie stracą, tak jak to było np. w Szczecinie, bo na mocy tej uchwały zostali zwolnieni z pierwszej raty - mówi Nieradka.



Nowogard to jedna z nielicznych gmin w Polsce, która ma najniższe podatki - twierdzi radny Dariusz Kielan.



- Mamy obniżony podatek rolny, zlikwidowaną opłatę od posiadanego psa, najniższy podatek transportowy, niskie podatki od nieruchomości - wylicza Kielan.



To był zły rok dla gastronomi. Mam 20 procent przychodów w porównaniu z latami, kiedy nie było epidemii - mówi Włodzimierz Nowak, właściciel pizzerni w Nowogardzie.



- Zawsze jest to jakaś pomoc w trudnej sytuacji, która jest dzisiaj - mówi Nowak.



Uchwałę podjęto jednomyślnie.