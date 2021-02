Nowe miejsca pracy w fabryce w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Co najmniej sto osób znajdzie zatrudnienie w kolejnej fabryce w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

Fiberline Building Profiles A/S chce uruchomić zakład produkcyjny w tamtejszej wynajętej hali. Będą tam wytwarzane elementy konstrukcyjne z włókna szklanego. Duńska firma specjalizuje się w technologiach wykorzystywanych przede wszystkim w budownictwie. Produkuje m.in. profile, kraty, płyty i deski tarasowe.



Rekrutacja pracowników produkcyjnych, jak i administracyjnych, miałaby się rozpocząć w drugim kwartale tego roku.



Fiberline to biznes rodzinny - firma powstała w 1979 roku w Danii. Dzisiaj działa globalnie, również w Chinach i Indiach.



Co trzeci inwestor zagraniczny na Pomorzu Zachodnim jest Duńczykiem. W samym Goleniowskim Parku Przemysłowym działa już osiem firm z duńskim kapitałem.