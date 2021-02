Polska Żegluga Morska. Album floty 1951-1921 [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W tej książce został opisany każdy statek jaki pływał we flocie Polskiej Żeglugii Morskiej. Ukazała się trzecia edycja Albumu Floty PŻM.

W książce znajdziemy 1,5 tysiąca zdjęć statków.



- Tu są absolutnie wszystkie statki PŻM, które pływały od 1951 roku łącznie z tymi, które czarterowaliśmy, które miały powstać, a nie powstały. Jestem współautorem tej książki, drugim autorem jest Bohdan Huras, który jest naprawdę wybitnym specjalistą jeśli chodzi o żeglugę polską. Razem przez wiele lat zbieraliśmy te informacje i zdjęcia archiwalne. Udało się to wszystko zebrać w jedną publikację, ona ma prawie 700 stron - mówi Krzysztof Gogol współautor publikacji.



W albumie znalazło się zdjęcie najnowszego masowca PŻM Jawor i rudowęglowca Sołdek jak obok siebie przepłynęły w 2020 roku w Gdańskiej Stoczni Remontowa.



- Bardzo dużo informacji na temat statków, kapitanów, matek chrzestnych... Każdy statek ma swoją notkę biograficzną; gdzie pływał, pod jakimi dowódcami. Jest to kompendium wiedzy nie tylko dla pracowników PŻM - dodał Gogol.



Książka ukazała się w 70-lecie powstania armatora. Jest dedykowana "tym, co na morzu i na lądzie swoje czyny i życie poświęcili tworząc historię i potęgę polskiej żeglugi".