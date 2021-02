Beczki po kapuście, a w nich... narkotyki

Narkotyki warte prawie 1 milion złotych, nielegalną broń, amunicję i tytoń przechwycili policjanci w Sławnie.

Były ukryte w mieszkaniu i pomieszczeniach gospodarczych należących do 74-letniego mieszkańca miasta. Przed zatrzymaniem mężczyzna próbował przekupić policjantów.



W piątek sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla mężczyzny.



- Pięć kilogramów amfetaminy oraz ok. 17 kilogramów marihuany. Narkotyki sprawca trzymał w workach plastikowych i jutowych, w beczkach po kapuście - relacjonuje prokurator Anna Grabowska z prokuratury w Sławnie.



Mieszkaniec Sławna ma cztery prokuratorskie zarzuty. Mężczyzna przyznał się do trzech zarzucanych mu czynów.



- Nie przyznał się do obiecania korzyści majątkowej. Wyjaśnił, że wiedział, że grozi mu wysoka odpowiedzialność karna, nie wyjaśnił od kogo te środki nabył czy otrzymał - dodała.



Mężczyzna był już wcześniej karany. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia.