Prof. Michał Parczewski. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Nikt w województwie zachodniopomorskim nie miał do tej pory poważnych powikłań po przyjęciu szczepionki przeciwko koronawirusowi - ocenia prof. Miłosz Parczewski, konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych.

Dotyczy to preparatów wszystkich producentów.



- Mieliśmy pojedyncze "średnie" reakcje, a w większości są to reakcje "łagodne". Mieliśmy też pojedyncze powikłania związane z zapaleniem osierdzia. W znakomitej większości, i to jest częste: jest ból w miejscu wkłucia, powiększenie węzłów chłonnych, epizod gorączki, nikt nie miał wstrząsu - relacjonuje prof. Parczewski.



Na razie preparaty otrzymują pracownicy służby zdrowia, nauczyciele, a także seniorzy powyżej 70 roku życia.