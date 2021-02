Granice niemiecko-polskie pozostaną otwarte

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Z piątkowych komunikatów wynika, że ani Meklemburgia Pomorze Przednie, ani Brandenburgia na razie nie planują zamykania niemiecko-polskiej granicy.

Władze Brandenburgii zamierzają pójść drogą Meklemburgii i otworzą specjalne centra testowe na granicy z Polską.



Z komunikatu rządu Meklemburgii Pomorza Przedniego wynika, że zostaną na niemiecko-polskiej granicy utrzymane kontrole, ale granica pozostanie otwarta. Z kolei Brandenburgia zamierza stworzyć w pobliżu granicy z Polską centra do wykonywania testów na obecność koronawirusa.



Na konferencji prasowej minister zdrowia Jens Spahn zachwalał skuteczność szybkich testów i zapewnił, że koszty związane z ich wprowadzeniem pokryje budżet państwa. Jeszcze nie ustalono tego, czy osoby przekraczające polsko-niemiecką granicę otrzymają testy za darmo, czy będą płaciły około dziesięciu euro.



Wcześniej władze Meklemburgii Pomorza Przedniego postanowiły utworzyć dwa nowe punkty testowe na polsko-niemieckiej granicy. Centra te mają ułatwić osobom dojeżdżającym do pracy dostęp do testów i jednocześnie zapewnią lepszą ochronę zdrowia w powiecie Vorpommern-Greifswald.