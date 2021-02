Proces ws. Arkadiusza Kraski rozpocznie się od nowa

W piątek Sąd Apelacyjny w Poznaniu podjął decyzję, że do szczecińskiej prokuratury wróci sprawa Arkadiusza Kraski. Tym samym utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego.

Oznacza to, że proces w sprawie Arkadiusza Kraski rozpocznie się od początku, gdy prokuratura uzupełni postępowanie przygotowawcze.Prokuratura nie jest już ograniczona żadnym terminem by wykonać te czynności - wyjaśnia Maciej Kałużny, pełnomocnik Arkadiusza Kraski.- Jeżeli prokuratura nie jest ograniczona żadnym terminem, to możemy się spodziewać, że te czynności mogą trwały długo. I tego się obawiamy, bo chcielibyśmy aby ta sprawa jak najszybciej została w końcu wyjaśniona - mówi Kałużny.Teraz możemy tylko czekać - dodaje pełnomocnik Arkadiusza Kraski.- W tej chwili nie można mówić o panu Arkadiuszu jako osobie oskarżonej, tylko podejrzanej. Natomiast cały czas ciąży na nim ten zarzut. I to jest sytuacja, która oby jak najszybciej została zakończona - mówi Kałużny.Arkadiusz Kraska spędził w więzieniu prawie 20 lat. Został skazany na dożywocie za podwójne zabójstwo na stacji benzynowej w Szczecinie. Na jego winę wskazało dwóch świadków incognito. Narzędzia zbrodni nigdy nie znaleziono.Kraska od samego początku utrzymywał, że jest niewinny. W październiku 2019 roku Sąd Najwyższy zdecydował, że sprawa Kraski zostanie ponownie rozpatrzona.