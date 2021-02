Chmury, ale padać nie będzie. A weekend? [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Maksymalne wskazania termometrów w regionie: 6-9 stopni w skali Celsjusza. Padać nie powinno. Wiatr od morza, ciśnienie wysokie (1032,00 mbar).

Weekend będzie chłodny. Po ostatnich, ciepłych dniach, należy się spodziewać tylko kilku stopni Celsjusza powyżej zera na termometrach.



Jak powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, w sobotę termometry wskażą od 4 do 5 stopni Celsjusza nad morzem i na Suwalszczyźnie oraz około 5-6 na wschodzie kraju. Najcieplej będzie na zachodzie - tam 8 stopni Celsjusza.



Powoli przez chmury będzie się przebijało słońce, ale może jeszcze padać deszcz, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. Natomiast w Tatrach i Bieszczadach, może prószyć śnieg.



Jak dodaje Grzegorz Walijewski, niedziela będzie cieplejsza. W zachodniej części kraju do 10 stopni Celsjusza na plusie, nad morzem i w północno-wschodniej części kraju od 4 stopni Celsjusza, w centrum od 6 do 8.



W nocy z soboty na niedzielę na termometrach w całym kraju od minus 3 do 0 stopni Celsjusza.