Urząd gminy w Rewalu. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Nadmorska gmina Rewal pomoże przedsiębiorcom branży gastronomicznej w czasie pandemii. Skala wsparcia polegająca na obniżeniu, zwolnieniu z lokalnych opłat sięga prawie półtora miliona złotych.

O pomocy zdecydowała rada gminy, to wyraz solidarności z przedsiębiorcami - mówi wójt Konstanty Oświęcimski. - Większość wpływów z budżetu gminy jest z turystyki. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom, którzy podtrzymują nasz budżet. Z drugiej strony jak przedsiębiorcy nie mają pieniędzy, to też nie zapłacą tego podatku. Państwo pomaga, samorządy wojewódzkie pomagają naszym przedsiębiorcom uruchamiając różne programy pomocowe. I gmina. To dobry krok w tym trudnym okresie. Pójść naprzeciw prośbom, petycjom, wnioskom ze strony przedsiębiorców.



Zdaniem wójta, gmina powinna poradzić sobie z mniejszymi wpływami do jej budżetu.



- Na pewno w jakimś zakresie będziemy musieli zacisnąć pasa. Zobaczymy. To optymalny wariant, że będziemy musieli znaleźć 1,5 mln zł w budżecie. Być może będzie trochę mniej. Finanse z gminy Rewal są w dobrej kondycji - zapewnia Oświęcimski.



Dla przedsiębiorców wprowadzono częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości za pierwszy kwartał, a także przedłużono termin płatności podatku. Przedsiębiorcy zwolnieni zostali z jednej raty opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu. Ci, którzy zapłacili za cały rok z góry będą mogli ubiegać się o zwrot 1/3 kwoty.