Porucznik Wiktor Sumiński ps. Kropidło upamiętniony [DUŻO ZDJĘĆ]

Pieniądze na pamiątkową tablicę zebrała od darczyńców Fundacja Pokolenie Walecznych ze Stargardu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na cmentarzu w Resku, gdzie pochowany jest "Żołnierz Wyklęty" stanęła pamiątkowa tablica z jego życiorysem.

Wiktor Sumiński po II wojnie światowej walczył z komunistyczną władzą w Ruchu Oporu Armii Krajowej. Za bój o niepodległą Polskę trafił do więzienia. Po 10 latach za kratami trafił do Reska gdzie mieszkał do śmierci.



Życiorys porucznika Wiktora Sumińskiego może służyć jako lekcja historia o polskim patriocie - mówił podczas uroczystości na cmentarzu w Resku wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- Per aspera ad astra - przez ciernie do gwiazd. I faktycznie życie ludzi takich jak porucznik było usłane cierniami. Od najmłodszych lat szedł przez życie w trudzie poświęcając się ojczyźnie. Ale doszedł do gwiazd! - podkreślił wojewoda.



Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które prawdy historycznej mogło wysłuchać od bohaterów antykomunistycznego podziemia. Przed nami wielkie zadanie - zaznaczył porucznik Piotr Maletka z 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.



- Jeżeli my nie będziemy szanować swojej historii i o nią dbać, to znowu zacznie ją za nas pisać ktoś inny - dodał porucznik Maletka.



Pieniądze na pamiątkową tablicę zebrała od darczyńców Fundacja Pokolenie Walecznych ze Stargardu.



- Plan wykonany. Chcieliśmy odsłonić tablicę w dniu, który będzie najbliższy temu, czym kierował się pan Wiktor. Był "Żołnierzem Niezłomnym" - mówi prezes Fundacji, Katarzyna Laskowska.