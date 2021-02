Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecin Jazz Festiwal 2021 - w niedzielę kolejny koncert.

W studiu S1 wystąpi poznańsko-szczeciński kwintet, powstały z pomysłu Krzysztofa Kuśmierka i Patryka Matwiejczuka. To młoda formacja muzyków ze Szczecina, Poznania i Włoch - Unleashed cooperation.



- Poznaliśmy się na studiach - mówi pochodzący ze Szczecina pianista Patryk Matwiejczuk. - Dzisiaj będzie muzyka autorska. Będzie można usłyszeć kompozycje prawie każdego z nas. To będzie nasz osobisty język wypowiedzi, do którego słuchania bardzo zachęcam.



Koncert w studiu S1 Radia Szczecin rozpocznie się w niedzielę o 20.