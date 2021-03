1 marca. Cześć i chwała Bohaterom! [WIDEO]

Mija dekada od ustanowienia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

Zachodniopomorskie:

W Szczecinie ograniczą się jedynie do złożenia kwiatów, zapalenia zniczy oraz do odprawienia mszy świętej w intencji ojczyzny.







O godz 13 w areszcie przy ul. Kaszubskiej wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki odsłoni mural "Kaszubska 28". Godzinę później odbędzie się złożenie kwiatów przed bramą wjazdową do aresztu.





Polska:

Inicjatorem tego święta był prezydent Lech Kaczyński, a ustawę w Sejmie poparły niemal jednogłośnie wszystkie kluby parlamentarne. Od tego czasu w Szczecinie organizowany jest marsz oraz bieg poświęcony żołnierzom antykomunistycznego podziemia.W tym roku jednak ze względu na epidemię koronawirusa uroczystości będą skromniejsze.O godz. 16.30 przy tablicy upamiętniającej żołnierzy AK, WIN i NSZ, która znajduje się na budynku Komendy Wojewódzkiej Policji.O godz. 17 uroczystości przeniosą się do kaplicy Armii Krajowej w szczecińskiej katedrze, a później na skwer Narodowych Sił Zbrojnych.Na godz. 18 w Kościele Garnizonowym w Szczecinie zaplanowana jest msza święta, która zakończy tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Szczecinie.W niedzielę uroczystości w hołdzie "Wyklętym" odbyły się też w Resku i Nowogardzie. Wziął w nich udział wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki. Na cmentarzu w Resku, gdzie spoczywa porucznik Wiktor Sumiński odsłonięto tablice upamiętniającą jego postać, a w Nowogardzie na pl. Wolności zapalono znicze i race.Prezydent Andrzej Duda odwiedzi w Warszawie miejsca kaźni żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W Pałacu Prezydenckim odbędą się ponadto ceremonie wręczenia odznaczeń państwowych oraz awansów generalskich.Jak zapowiedział prezydencki minister Wojciech Kolarski, o godz. 11 prezydent odwiedzi "Willę Jasny Dom" w warszawskich Włochach. Od 1945 roku było to stalinowskie więzienie i siedziba komunistycznego kontrwywiadu wojskowego. W zbiorowych celach zachowały się wykonane przez więźniów inskrypcje wskazujące, iż byli wśród nich m.in. Bolesław Piasecki i Witold Pilecki.- To kiedyś miejsce kaźni, przez które przeszli polscy patrioci, gdzie byli męczeni i torturowani. Teraz to jest miejsce pamięci, dzięki inicjatywie oddolnej mieszkańców tego domu, którzy zaopiekowali się tym miejscem. Ono dzisiaj jest świadectwem naszej pamięci i lekcją dla kolejnych pokoleń - powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.O godz. 14 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda przekaże odznaczenia państwowe żołnierzom niezłomnym a także osobom pielęgnującym pamięć o powojennej historii Polski.Następnie - o godz. 15.30 - wręczy nominacje generalskie sześciu oficerom.Wieczorem prezydent złoży wizytę w dawnym więzieniu mokotowskim, w którym powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.- O godzinie 20 w dawnym Areszcie Śledczym Urzędu Bezpieczeństwa przy Rakowieckiej w Warszawie zapłonie znicz pamięci przy Ścianie Śmierci, gdzie dokładnie 70 lat temu zostali zamordowani polscy patrioci - przekazał minister Wojciech Kolarski.1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim komuniści zamordowali siedmiu członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Byli to: ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, por. Józef Rzepka, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Batory, Karol Chmiel i mjr Mieczysław Kawalec.W związku z Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w poniedziałek - na jeden dzień - udostępnione zwiedzającym zostaną Cele Bezpieki w podziemiach ministerstwa sprawiedliwości. Wszyscy, którzy zapiszą się na zwiedzanie, będą mogli z przewodnikiem zwiedzić Cele Bezpieki.Zwiedzanie będzie odbywać się w grupach. By wziąć w nim udział, należy zapisać się na konkretną godzinę. Ze względu na epidemię koronawirusa obowiązuje limit uczestników każdej grupy. W związku z pandemią na co dzień Cele Bezpieki są niedostępne dla zwiedzających.