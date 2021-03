Czarnek o powrocie uczniów do szkół

Zaszczepienie nauczycieli daje realną szansę na powrót uczniów do szkół i studentów na uczelnie - powiedział w Polskim Radiu 24 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister dodał, że do 10, maksymalnie 15 marca wszyscy chętni nauczyciele oświatowi i akademiccy zostaną zaszczepieni."To z kolei daje szansę na to, żeby przy dobrych warunkach pandemicznych i opinii wirusologów, epidemiologów wracać do nauki stacjonarnej w klasach 4 - 8, w szkołach podstawowych, jak i na uczelniach" - mówił minister edukacji. Według Czarnka możliwe jest też, że letnia sesja na uczelniach odbędzie się w trybie stacjonarnym.Szef resortu edukacji zaznaczył, że frekwencja w klasach 1 -3, które chodzą do szkoły, jest na wysokim poziomie. "Od 6 tygodni ta frekwencja utrzymuje się na poziomie od 99 do 90 %, co świadczy o tym, że nie ma zakażeń transmitowanych przez dzieci na domowników w 90%”.Od poniedziałku na dwa tygodnie nauka zdalna wróciła do klas 1 - 3 w województwie warmińsko-mazurskim. To w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w tym regionie. Nauka zdalna starszych klas została przedłużona do połowy marca.