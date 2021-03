Duże utrudnienia w okolicy Głębokiego. Rusza przebudowa skrzyżowań i ulic

Fot. Przemysław Gołyński [Radio Szczecin]

Kierowców w Szczecinie czekają od wtorku nowe utrudnienia. Tym razem w okolicach przebudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Węzła Przesiadkowego Głębokie.

Od wtorku będzie wahadło na ul. Kupczyka na wysokości jeziora, a po drugiej stronie przejazd kierowany sygnalizacją świetlną - poinformował w poniedziałek Michał Przepiera, z-ca Prezydenta Miasta Szczecin ds. Inwestycji.



- Pod koniec marca musimy zamknąć ulicę Miodową i puścić bypass w ciągu ulic Zygadłowicza-Wojska Polskiego. To powoduje, że w relacji z Kupczyka w kierunku na Police i tym bardziej na Miodową, nie będzie możliwy przejazd. Trzeba będzie dojechać do ronda Olszewskiego. Jeżeli chodzi o relacje Policką to będzie można zawrócić, a jeżeli chodzi o Miodową, to tędy nie będzie wjazdu - mówi z-ca Prezydenta Miasta Szczecin ds. Inwestycji.



Według Michała Przepiery, wszystkie inwestycje drogowe realizowane w mieście, które miały być zakończone w tym roku, przebiegają zgodnie z planem.