Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny obradował nam morzem

Kołobrzeg. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Pomoc dla gmin uzdrowiskowych – pod takim hasłem przebiegało posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Parlamentarzyści wszystkich opcji politycznych debatowali w poniedziałek w Kołobrzegu.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka zarzucał, że w działaniach pomocowych polski rząd dyskryminuje województwo zachodniopomorskie.



- Od wielu miesięcy mamy poczucie, że rząd w sposób jasny dyskryminuje województwo zachodniopomorskie. Nie może być tak, że szerokim strumieniem płyną pieniądze do gmin położonych na południu Polski. Tam został skierowany miliard złotych. Natomiast rząd nie zauważa problemów i ważnych spraw gmin nadmorskich - mówił Marchewka.



W czasie posiedzenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc wskazywał, że programy osłonowe wprowadzone przez rząd, pozwoliły na uratowanie wielu polskich przedsiębiorstw.



- Też trzeba dostrzec to i być sprawiedliwym, że wszystkie te mechanizmy antykryzysowe tarcz i różnych osłon, zdały egzamin. Proszę zwrócić uwagę, że w ramach tarczy 1.0, do stycznia 2021 roku, rząd wyasygnował 184 miliardy złotych na ratowanie polskich przedsiębiorstw. Uratowaliśmy około 8,5 milionów miejsc pracy - mówił Hoc.



Jak zapowiada Czesław Hoc, branża uzdrowiskowa może wkrótce odetchnąć. Na 11 marca zaplanowano rozmowy w sprawie tworzenia w gminach nadmorskich sanatoriów, które mają zajmować się rehabilitacją pocovidową. Obecnie część obiektów prowadzi takie usługi, lecz jedynie na rynku komercyjnym.