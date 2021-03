Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie apeluje do kierowców o rozwagę.

Na ulicach miasta mogą pojawić się ekipy, które zajmują się wypełnianiem ubytków po zimie. Do tej pory udało się załatać kilkanaście szczecińskich ulic.



Co ważne, dziurawe jezdnie zgłaszać mogą również kierowcy. Służy do tego numer telefonu 91 48 00 401.