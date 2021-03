Szczecin bez roweru miejskiego

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Szczecinianie nie skorzystają wiosną z miejskiego systemu wypożyczania rowerów. Nowe jednoślady mogą pojawić się na ulicach miasta najwcześniej za kilka miesięcy.

Używane do tej pory rowery były mocno wysłużone, a system przestarzały i kosztowny. Mają je zastąpić pojazdy IV generacji, które będzie można wypożyczać w dowolnym miejscu, bez podpinania do stacji. Jednak na to szczecinianie będą musieli poczekać.



- Zakładamy, że uda nam się ogłosić przetarg w marcu. Procedura powinna trwać ok. trzy miesiące. Termin uruchomienia nowego systemu będziemy mogli podać do wiadomości po podpisaniu umowy z nowym wykonawcą - mówi Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.



Mieszkańcy Szczecina czekają na rozwój sytuacji.



- Wydaje mi się to fajna inicjatywa i odmiana, ale szkoda, że tak rozłożona w czasie. - Dla osób, które potrzebują tego roweru, to fajnie jakby były te stare na ten czas przejściowy. Dopóki nie przyjdą te nowe. To by było najrozsądniejsze. Bo się jednak zabiera jeden środek komunikacyjny. - Szkoda. - Jak ogłosili, to powinno być. Ale wiele rzeczy ogłaszają i nie dotrzymują słowa. Takie jest życie. - Dużo ludzi z tego korzystało. Trzymamy kciuki - mówią szczecinianie.



- Rower miejski powinien być dostępny możliwie jak najwcześniej, bo to część systemu komunikacji w Szczecinie - mówi Marcin Pawlicki szef klubu radnych PiS.



Z dotychczasowego systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego korzystało około 50 tysięcy użytkowników.