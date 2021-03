Wśród wyklętych "powszechna była wiara w wybuch trzeciej wojny światowej"

Książka "Mróz Głód i Wszy. Życie codzienne wyklętych". Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Ci ludzie żyli w ciągłym napięciu, presja była niesamowita - tak o oddziałach Żołnierzy Wyklętych opowiada Stanisław Płużański, autor książki "Mróz, głód i wszy. Życie codzienne wyklętych".

Trzeba pamiętać, że partyzanci po drugiej wojnie światowej żyli w ekstremalnych warunkach.



- Było tak, że nawet jeżeli oddział chciał się umyć, to wielu z nich była taka praktyka, że myła się tylko 1/3 żołnierzy. W tym czasie pozostali pilnowali okolicy i upewniali się, że znikąd nie przychodzi zagrożenie. Podobnie było ze spaniem. Zawsze ktoś musiał ich pilnować i stać na warcie - mówi Płużański.



Żołnierze Wyklęci liczyli, że wybuchnie trzecia wojna światowa.



- Powszechna była wiara w wybuch trzeciej wojny światowej. W zasadzie tak, jak zmieniało się podejście partyzantów do zwycięstwa na przestrzeni lat, to była to taka rzecz, w która oni najmocniej wierzyli i w której najbardziej pokładali nadzieję. Liczyli na to, że konflikt między zachodem a Związkiem Radzieckim jest po prostu nieunikniony - mówi autor książki "Mróz, głód i wszy. Życie codzienne wyklętych".



Szacuje się, że po drugiej wojnie światowej w partyzantce antykomunistycznej było około 20 tysięcy ludzi.