Goście RSnW: unijny Fundusz Odbudowy to granty i pożyczki

Krajowy Plan Odbudowy w opinii ekspertów "Radia Szczecin na Wieczór".

Teraz państwa Unii Europejskiej muszą się zastanowić, na co przeznaczyć unijne środki. W piątek premier Mateusz Morawiecki przedstawił zarys Krajowego Planu Odbudowy, który będzie fundamentem Nowego Ładu. Wszystkie środki dla naszego kraju z Funduszu Odbudowy to około 57 miliardów euro.



To granty i pożyczki. Część to dotacje bezzwrotne, a cześć to pożyczki nisko oprocentowane, które będzie trzeba oddać - oceniła prof. Genowefa Grabowska, ekspert prawa międzynarodowego i europejskiego.



- Problem jest w tym, żeby jak najszybciej przeprowadzić zatwierdzenie tego planu, ratyfikację. To ma się odbyć wtedy, kiedy to tylko możliwe. A kiedy już narodowe plany spłyną i będą zaakceptowane przez komisję, wtedy w ślad za tym popłyną środki - mówi Grabowska.



Podział środków jest podziałem obowiązującym przedstawionym przez wspólnotę - dodał prof. Witold Modzelewski, prawnik, były wiceminister finansów i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.



- W tych szufladach, z których będziemy realizować ten program, mamy wydać te pieniądze. Jak taki program naprawdę będzie wyglądać, to już tyle doświadczenia to mamy. Ten etap jest typowym dla biurokracji wspólnotowej, trzeba zatwierdzić to, co nam karze. I mamy przyporządkować swoje zamierzenia tymże celom. Następnie będą etapy wykonawcze - mówi Modzelewski.



W grudniu ubiegłego roku przywódcy państw Wspólnoty Europejskiej porozumieli się co do ram kolejnego, siedmioletniego budżetu Unii oraz Europejskiego Funduszu Odbudowy. Polska w formie bezzwrotnej dotacji otrzyma nieco ponad 23 miliardy euro. Plany polskiego rządu musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska.