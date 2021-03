Kołobrzeski rower miejski pojedzie z małym opóźnieniem

Kołobrzeski rower miejski. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż każdego roku sezon roweru miejskiego ruszał w Kołobrzegu 1 marca, to w poniedziałek miejskie wypożyczalnie jednośladów pozostały puste.

Nad morzem nie dojdzie jednak do takiej sytuacji, jak w Szczecinie, gdzie dopiero w marcu zostanie ogłoszony przetarg na nowego operatora systemu. Kołobrzeski magistrat w poniedziałek podpisał nową umowę na obsługę rowerów.



Rzecznik miejscowego urzędu Michał Kujaczyński tłumaczy, że opóźnienie wynika jednak ze zmiany regulaminu wypożyczalni.



- Przez te wszystkie lata regulamin musi zostać wzbogacony o zapisy choćby związane z RODO. W związku z tym zacznie obowiązywać dopiero po dwóch tygodniach od dostarczenia do wszystkich użytkowników. Ten dzień, kiedy rower mógłby ruszyć, to jest 15 marca - mówi Kujaczyński.



Użytkowników nie czekają natomiast żadne zmiany w korzystaniu z wypożyczalni. Miasto utrzymuje również dotychczasową liczbę 12 stacji, na których dostępnych będzie 125 rowerów.



Za dwuletnią obsługę systemu Kołobrzeg zapłaci blisko milion złotych.