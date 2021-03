Wjechała samochodem w stację benzynową. Sąd decyduje o areszcie

Posiedzenie aresztowe w sprawie kobiety, która samochodem wjechała w stację benzynową Orlenu w Rymaniu, rozpoczęło się w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu.

37-latka pokłóciła się ze swoim partnerem i staranowała witrynę na stacji benzynowej.Prokurator żąda trzymiesięcznego aresztu stawiając jej zarzut spowodowania uszkodzenia mienia, a także sprowadzenia niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia. Prokuratorskie zarzuty dotyczą także zmuszenia funkcjonariusza policji do zaniechania czynności służbowych, ale również posiadania przez kobietę narkotyków.Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie potwierdził również, że już po przedstawieniu zarzutów okazało się, że 37-latka prowadziła samochód pod wpływem narkotyków.- Już po skierowaniu wniosku do sądu, do prokuratury kołobrzeskiej dotarła informacja, że są badania laboratoryjne krwi. W tej ekspertyzie stwierdza się, że podejrzana była jednak pod wpływem środków odurzających - mówi Gąsiorowski.Ten zarzut nie był jednak przedmiotem wtorkowej rozprawy i zostanie on dołączony na kolejnym etapie postępowania.Po staranowaniu witryny 37-latka próbowała uciec, wtedy do akcji włączyli się policjanci wezwani przez obsługę stacji. Kobieta uciekła i sama zgłosiła się na komisariat w Koszalinie. Grozi jej do pięciu lat więzienia.