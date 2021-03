Co z budową stacji paliw w Pilchowie?

Będzie ocena oddziaływania na środowisko w sprawie budowy stacji paliw oraz myjni samochodowej w Pilchowie. Sporządzenie stosownego raportu w tej sprawie zleciło już Miasto Szczecin.

Chodzi o teren przy ulicy Wodociągowej.- Miasto zwróciło się do instytucji zajmujących się przede wszystkim ochroną środowiska, czyli do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, także do sanepidu oraz do Zarządu Zlewni Wód Polskich o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i potrzebę sporządzenia odpowiedniego raportu właśnie w stosunku do tej inwestycji - mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.Przeciwko powstaniu w Pilchowie stacji paliw wraz z myjnią samochodową protestują mieszkańcy tej miejscowości. Zebrali już kilkaset podpisów, które złożyli w poniedziałek w Urzędzie Miasta Szczecin.Do protestu mieszkańców Pilchowa przyłączyła się także Rada Sołecka, Stowarzyszenie "Nasze Pilchowo" oraz Rada Rodziców i dyrekcja miejscowej szkoły podstawowej, w sąsiedztwie której miałaby powstać planowana inwestycja.