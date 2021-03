Próbne matury w reżimie sanitarnym [WIDEO, ZDJĘCIA]

W środę rozpoczęły się próbne matury. Rano uczniowie w trybie stacjonarnym, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego, pisali egzamin z języka polskiego.

Do próbnej sesji maturalnej przystąpiło 95 liceów z województwa zachodniopomorskiego. Przed południem uczniowie m.in. I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, mogli zweryfikować swoją wiedzę z języka polskiego.- Wybrałem pierwszy temat, gdzie trzeba było odwołać się do Pana Tadeusza i napisać, jak wybory wpływają na życie człowieka - mówił jeden z uczniów.- Nie było trudno. Trochę stresu na pewno było, ale myślę, że poszło całkiem dobrze - dodała uczennica.- Zadania z pierwszego arkusza, no momentami, sprawiały trudność - przyznał uczeń klasy maturalnej.Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego.- Obostrzenia były zachowane. Mieliśmy maseczki, był płyn do dezynfekcji, także wszystko było zachowane - mówiła jedna z uczennic.Próbne matury są dobrowolne i są przeprowadzane w celu informacyjnym. Egzaminy potrwają do 16 marca.