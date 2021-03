95. urodziny obchodzi dziś nestor sportu motorowego w Szczecinie

Pan Józef uczestniczył m.in. w pierwszym rajdzie motocyklowo-samochodowym "Brzegiem Bałtyku" z Gdańska do Szczecina w 1946 roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sportowiec, rajdowiec, działacz i organizator imprez krajowych i międzynarodowych. 95. urodziny obchodzi w środę Józef Serdyński.

"Synek" i "Wuja" - jak mawiają do niego przyjaciele był założycielem i wieloletnim pracownikiem Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie.



Józef Serdyński, jak sam mówił, ma olbrzymią satysfakcję przede wszystkim z wieloletniej organizacji eliminacji motocrossowych Mistrzostw Świata na torze przy alei Wojska Polskiego, które po raz pierwszy odbyły się w Szczecinie w 1966 roku.



- W Polsce byliśmy najlepsi w organizacji zawodów motocyklowych, to było coś wspaniałego. Mistrzostwa Świata - 17 lat pod rząd - na torze jednym motocrossowym, cały świat się zjeżdżał raz w roku. Także mi się wydaje, że coś w tym Szczecinie zrobiłem - wspomina Serdyński.



Józef Serdyński jest pionierem miasta Szczecina, pracował między innymi jako kierowca pierwszego prezydenta Szczecina - Piotra Zaremby. Startował także w rajdach samochodowych, uczestniczył w pierwszym rajdzie motocyklowo-samochodowym "Brzegiem Bałtyku" z Gdańska do Szczecina w 1946 roku.