IMGW: Od czwartku znowu chłodniej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w najbliższych dniach czeka nas ochłodzenie. To efekt frontu atmosferycznego, który tej nocy napłynie do Polski z północy.

Przyniesie on przelotne opady deszczu, przechodzące w deszcz ze śniegiem, a na krańcach północnych - w śnieg.



Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski powiedział, że front ten będzie w najbliższych dniach ściągał do Polski arktyczne powietrze z Europy północnej. Chłodne powietrze utrzyma się, co najmniej do końca tygodnia.



W ciągu dnia temperatura będzie dodatnia - od 1 do 6 stopni. Natomiast w nocy temperatura będzie spadała poniżej zera, w rejonach podgórskich - nawet do minus 13 stopni.



Ponadto IMGW prognozuje, że w czwartek w całym kraju mogą występować opady. Na południu będą to opady deszczu, w centrum - deszczu ze śniegiem, a na północy - śniegu.