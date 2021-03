Wielka fala remontów w Szczecinie. To dobrze czy źle?

To rekordowy rok pod względem liczby inwestycji w Szczecinie w jednym czasie, a miasto zapowiada już kolejne.

Niektórzy się cieszą, inni mówią o kłopotach w komunikacji i paraliżu. Sytuację komentowali goście audycji "Radia Szczecin na Wieczór".- Jesteśmy w szczycie inwestycji i będzie on trwał przez jakiś czas. Widzimy światełko w tunelu w związku z zakończeniem pewnych inwestycji, przynajmniej w określonych rejonach - mówi Michał Przepiera, zastępca Prezydenta Szczecina.- Węzeł Głębokie, węzeł Łękno, Szafera to są inwestycję, które w tym roku na pewno się zakończą. Na tych odcinkach będzie lżej i lepiej. Po to robimy to, aby ta infrastruktura się poprawiała. Natomiast zaplanowane są nadal inwestycje w innych rejonach - przekonuje Przepiera.- Inwestycji jest na tyle dużo, że powodują utrudnienia dla mieszkańców, szczególnie te drogowe - komentuje Leszek Duklanowski, radny klubu PiS w Radzie Miasta Szczecina.- Bolączką - i to trzeba tutaj powiedzieć - są opóźnienia na pewnych inwestycjach spowodowane np. źle przygotowaną inwestycją. Uważam, że opóźnienie na Łęknie to był być może błąd spowodowany tym, że nie było badania gruntu odpowiedniego i to powodowało te nacieki wody. Natomiast na węźle Granitowa z kolei ta infrastruktura podziemna, która była dla wykonawcy pewnym zaskoczeniem. W przypadku tych inwestycji drogowych, powinna być też solidnie wykonana ta praca związana z objazdami, z uruchomianiem tej inżynierii drogowej w taki sposób, żeby minimalizować i dobierać tak terminy tych inwestycji, żeby nie blokować tych przejazdów - tłumaczy Duklanowski.Utrudnienia z wjazdem od strony Polic i Pogodna, korki na Estakadzie Pomorskiej i Podjuchach, spore problemy na Niebuszewie - z tym borykają się kierowcy. Dodatkowo Szczecin szykuje remonty i przebudowy m.in. ul. Kolumba, Energetyków, Niepodległości i Al. Wojska Polskiego.