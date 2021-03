Szpital przy Arkońskiej uruchomi w czwartek kolejne łóżka dla pacjentów zakażonych koronawirusem.

Znajdują się w wyremontowanym budynku G, który w całości został przystosowany dla pacjentów z Covid-19. Do dyspozycji pacjentów będzie tylko połowa przygotowanych łóżek do tlenoterapii.- Nie uruchamiamy wszystkich 60 łóżek, uruchomimy na razie 30 łóżek. Te drugie 30 staramy się zabezpieczyć, jeśli chodzi o personel. Największym problemem jest brak personelu, szczególnie pielęgniarskiego - mówi Małgorzata Usielska, dyrektor szpitala.W budynku znajduje się także 28 łóżek intensywnej terapii dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Koszt remontu to 6,5 mln złotych.Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej, przekazał je Urząd Marszałkowski.