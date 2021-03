Drążenie tunelu - rozpocząć!

W piątek rozpocznie się drążenie tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin. O najdłuższej przeprawie podwodnej w Polsce rozmawiali goście środowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

To, co jest najważniejsze dla mieszkańców to przede wszystkim skrócenie czasu przepraw między wyspami. Liczymy, że tunel zmieni życie mieszkańców miasta - mówił Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.- Liczymy na to, że ceny różnego rodzaju usług i produktów być może spadną. Otworzy się olbrzymi potencjał na prawobrzeżu. Być może ceny nieruchomości trochę znormalnieją po stronie uznamskiej, a po stronie wolińskiej pewnie wzrosną. Możliwości rozwoju miasta w związku z tą inwestycją są wręcz nieograniczone już nie mówiąc o ruchu turystycznym - zapowiada Piwowarczyk.Gdy powstanie tunel przeprawa karsiborska zostanie zlikwidowana. Natomiast przeprawa w centrum miasta obsługiwana promami "Bielik" - pozostanie. Jednak nie w takim zakresie jak dotychczas.- Funkcja i rola tej przeprawy będzie dla mieszkańców symboliczna, dla turystów jako atrakcja turystyczna. Prom "Bielik" pozostanie, w rezerwie będzie następny, będzie też obsługa do tych promów. Główną rolę komunikacyjną przez tunel będą spełniały autobusy komunikacji miejskiej, które będą kursowały bardzo często; zakładamy, że co 10 minut będzie jechał autobus przystosowany do tego, że będzie zabierać osoby z rowerami - informuje Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.Prace przy budowie tunelu zakończą się w III kwartale 2022 roku.