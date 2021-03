Pożar przy Jagiellońskiej, dwie rodziny spędziły noc w hotelu. Co dalej? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dwie rodziny nie mogły wrócić na noc do swoich mieszkań po pożarze, do którego doszło w środę w kamienicy przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie. Po południu ogień pojawił się w lokalu w oficynie na pierwszym piętrze.

Siedem osób noc spędziło w hotelu; to dwie rodziny, które mieszkały pod lokalem, gdzie wybuch ogień. Ich mieszkania zostały zalane podczas akcji gaśniczej.- W czwartek będą wykonywane oględziny mieszkań, które zostały zniszczone w wyniku pożaru. Wiele wskazuje na to, że pięć osób będzie mogło wrócić do jednego mieszkania, stanie się to w najbliższych dniach, może nawet w piątek. Natomiast prawdopodobnie dwie osoby będą musiały zamieszkać w zastępczym mieszkaniu socjalnym, od ZBiLK - mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu.W pożarze zginęła jedna osoba, a trzy trafiły do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną - sprawę bada prokuratura.