Kiermasz Wielkanocny zaprasza

Cedynia już teraz zaprasza na Kiermasz Wielkanocny i poszukuje wystawców.

Rozpoczęło się zbieranie przedmiotów, które będą zdobić imprezę i przedmiotów możliwych do kupienia.



Organizatorzy zachęcają lokalnych artystów i rzemieślników do przynoszenia ozdób czy rękodzieł do Muzeum Regionalnego. Stroiki czy figurki można dostarczać do 17 marca.



Jarmark rozpocznie się dwa dni później.