Nowy klub w kołobrzeskiej Radzie Miasta

Siedziba urzędu miasta w Kołobrzegu. Fot. www.wikipedia.org / JDavid

W kołobrzeskiej Radzie Miasta powstał nowy klub radnych. Założyły go osoby, które w ostatnich tygodniach pozostawały niezrzeszone, stąd nazwa nowej formacji: „Klub Radnych Niezależnych”.

Formalnie został zgłoszony do Biura Rady Miasta w czwartek rano. Przewodniczącym został Jacek Woźniak, w przeszłości lider „Obywatelskiego Kołobrzegu” opozycyjnego do urzędującej prezydent Anny Mieczkowskiej. Poza Woźniakiem w klubie znalazła się Karolina Szarłata-Woźniak, a także skreślony na początku roku z listy członków PiS Krzysztof Plewko oraz Dariusz Zawadzki, w przeszłości członek Platformy Obywatelskiej i przewodniczący klubu „Kołobrzescy Razem”.



Jak mówi Woźniak, radnych połączyło właśnie to, że obecnie nie należą do żadnej partii politycznej.



- Nie reprezentujemy żadnych interesów partyjnych. W związku z tym, to jakby nas do siebie zbliżyło. Skład naszego klubu to są bardzo doświadczeni radni - mówi przewodniczący.



Jacek Woźniak nie widzi również problemu w różnicach poglądowych wewnątrz nowego klubu.



- Są u nas ludzie, którzy mają bardziej liberalne poglądy, mamy osoby również o poglądach bardzo konserwatywnych. Postanowiliśmy kwestie światopoglądowe odłożyć na bok i skupić się na bieżących problemach naszego miasta - mówi Woźniak.



Obecnie większość w kołobrzeskiej radzie nadal ma polityczne zaplecze prezydent Anny Mieczkowskiej, czyli „Kołobrzescy Razem” i „Nowy Kołobrzeg”. Cztery mandaty ma także Prawo i Sprawiedliwość.