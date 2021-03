MZ: Nowe dane Covid-19

Fot. pixabay.com / Elchinator (CC0 domena publiczna)

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 15 829 zakażeń koronawirusem. W Zachodniopomorskiem jest 467 przypadków. Zmarły 263 osoby. Od czwartku w Polsce wyzdrowiało 10 945 chorych.

Z powodu COVID-19 zmarło 47 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 216 osób. Najwięcej nowych zakażeń - 2910 - stwierdzono w województwie mazowieckim, a najmniej - 227 - w opolskim.



W ciągu doby wykonano ponad 59,1 tys. testów.



W szpitalach przebywa 16 tysięcy 423 chorych na Covid-19. To o 431 więcej, niż w czwartek. Wolnych pozostaje 10 025 łóżek dla pacjentów covidowych. Pod respiratorami jest tysiąc 675 osób. To o 25 więcej, niż wczoraj. Wolnych pozostaje 941 respiratorów.



W kwarantannie jest 234 601 osób. To prawie o 18 tysięcy więcej, niż w czwartek.



Od początku epidemii stwierdzono w Polsce milion 766 490 zakażeń koronawirusem. Zmarło 44 912 osób, a za ozdrowieńców uznano milion 459 564 osoby.