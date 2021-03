Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Gryfino zaprasza mieszkańców gminy do udziału w dorocznym konkursie na najładniejszą palmę wielkanocną.

Palma powinna być wykonana metodą tradycyjną: mieć wysokość co najmniej 100 cm, być uwita z naturalnych roślin.



Pracę należy dostarczać od 12 do 22 marca do siedziby Gryfińskiego Domu Kultury w Pałacyku pod Lwami w dni robocze.



Zwycięska palma zostanie wyłoniona pod kątem zgodności z tradycyjną techniką wykonania, różnorodności użytych materiałów, estetyki i oryginalności. Prace zostaną wyeksponowane na terenie kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Starym Mieście w Gryfinie w niedzielę 28 marca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dwa dni później.